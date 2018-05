 »   »  LXQt 0.13.0 podporuje Qt 5.11

David Ježek

Nová verze chystaného desktopového prostředí, které plánuje nasadit třeba budoucí Lubuntu, je nyní připravena pro běh s Qt 5.11. Nově jsou povinné out-of-source-buildy, libfm-qt je svižnější a flexibilnější i díky menší závislosti na libfm , volitelně lze zapnout menu-cached , což by mělo bránit paměťovým leakům a problémům při restartech či vypnutí LXQt. Výchozí konfigurace prostředí se přesouvá do /usr/share/lxqt , distribuční modifikace mohou být ukládány do /etc/lxqt .

Změny v jednotlivých částech LXQt jsou popsány v diskusním fóru projektu. Vypíchněme například podporu vypnutí monitoru ve správci napájení, základní formu hromadného přejmenování v PCManFM-Qt, řadu úprav v hlavní liště LXQt či opravu textu na záložkách a zavírání kliknutím kolečka myši u terminálu.