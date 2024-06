LyX 2.4.0 přináší podporu formátů EPUB a DocBook 5

Autor: LyX Project

Po šesti letech vyšla nová verze editoru dokumentů LyX s označením 2.4.0. LyX je desktopová aplikace typu WYSIWYM (What You See Is What You Mean), která nabízí grafickou úpravu dokumentů LaTeX s importem a exportem do formátů PDF, HTML, OpenDocument, Word a dalších.

LyX 2.4.0 je první velkou verzí po šesti letech a přináší podporu formátů EPUB a DocBook 5, vylepšené styly tabulek a jako výchozí kódování nyní používá Unicode (utf8). Úplný seznam nových funkcí naleznete na wiki projektu a v poznámkách k vydání najdete informace o známých problémech a upozornění pro ty, kteří přecházejí z dřívějších verzí.