Root.cz  »  Bezpečnost

macOS už nedůvěřuje certifikátům eMudhra ani v příkazové řádce

Petr Krčmář
Dnes
přidejte názor

Sdílet

2017-01-apple-macbook-2016.jpg Autor: Apple
Notebooky Apple MacBook
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Apple vydal aktualizace macOS, které brání nástrojům na příkazové řádce důvěřovat certifikátům kompromitované autority eMudhra. Oprava je součástí macOS 27.2.1, macOS 26.7.3 a macOS 15.8.3. Apple doporučuje přejít na nejnovější verzi systému.

Dosavadní ochrana už certifikáty blokovala v Safari, Mailu a aplikacích využívajících síťové a bezpečnostní frameworky Applu. Netýkala se však některých nástrojů na příkazové řádce, například curl, git, python3, ruby, perl a openssl, které při ověřování certifikátů používají soubor  /etc/ssl/cert.pem.

Vydání macOS 27.2.1, 26.7.3 a 15.8.3 odstraňuje z tohoto souboru pět kořenových certifikátů, pomocí kterých bylo možné platnost certifikátů ověřit. Tím se zavírá mezera v ochraně pro řadu příkazů, které využívají především vývojáři. Ti zatím museli soubor ručně upravovat, pokud chtěli mít jistotu, že jim nikdo nepodvrhne svůj server prokazující se důvěryhodným certifikátem.

Problém vznikl po kompromitaci soukromých klíčů osmi mezilehlých certifikačních autorit provozovaných společností eMudhra. Klíče šesti autorit, které vydávaly TLS certifikáty, mohly posloužit k vytvoření certifikátů vypadajících jako platné pro libovolné weby.

(Upozornil Ondřej Caletka.)

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:



!nové školení! WAZUH: základy bezpečnostního monitoringu
VÍCE INFO