macOS už nedůvěřuje certifikátům eMudhra ani v příkazové řádce

Apple vydal aktualizace macOS, které brání nástrojům na příkazové řádce důvěřovat certifikátům kompromitované autority eMudhra. Oprava je součástí macOS 27.2.1, macOS 26.7.3 a macOS 15.8.3. Apple doporučuje přejít na nejnovější verzi systému.
Dosavadní ochrana už certifikáty blokovala v Safari, Mailu a aplikacích využívajících síťové a bezpečnostní frameworky Applu. Netýkala se však některých nástrojů na příkazové řádce, například curl, git, python3, ruby, perl a openssl, které při ověřování certifikátů používají soubor
/etc/ssl/cert.pem.
Vydání macOS 27.2.1, 26.7.3 a 15.8.3 odstraňuje z tohoto souboru pět kořenových certifikátů, pomocí kterých bylo možné platnost certifikátů ověřit. Tím se zavírá mezera v ochraně pro řadu příkazů, které využívají především vývojáři. Ti zatím museli soubor ručně upravovat, pokud chtěli mít jistotu, že jim nikdo nepodvrhne svůj server prokazující se důvěryhodným certifikátem.
Problém vznikl po kompromitaci soukromých klíčů osmi mezilehlých certifikačních autorit provozovaných společností eMudhra. Klíče šesti autorit, které vydávaly TLS certifikáty, mohly posloužit k vytvoření certifikátů vypadajících jako platné pro libovolné weby.
(Upozornil Ondřej Caletka.)