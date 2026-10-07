Mesa RADV a vylepšená podpora API Vulkan pro Radeony řad Polaris

Radeony generací modelů jako RX 480 a RX 580/590 dostávají další vylepšení podpory API Vulkan v rámci Vulkan ovladače RADV v balíku Mesa. Nejde i dílo nikoho menšího, než Timura Kristófa pracujícího pro grafický tým Valve. Poté, co zprovoznil Vulkan zpět až k Radeonu HD 7970 z prosince 2011, obrací Timur svoji pozornost zpět k další oblíbené řadě Radeonů, tedy Polaris.
Konkrétně implementuje podporu tzv. transfer queues, tedy asynchronních datových kopií i pro GPU řady Polaris. V tuto chvíli byly začleněny do RADV některé přípravné části kódu a odpovídající opravy. Vše je ve vývojové větvi Mesa 26.3-devel. Timur dodává, že s těmito opravami je schopen dokončit stress test celého Vulkan CTS s transfer queue, zatímco předtím zde byla 50% chybovost. Pro použití věc v tuto chvíli vyžaduje aktivaci pomocí proměnné
RADV_EXPERIMENTAL=transfer_queue. Děkujeme.