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Mesa RADV a vylepšená podpora API Vulkan pro Radeony řad Polaris

David Ježek
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Sapphire Radeon RX 580 8GB v roce 2026 Autor: David Ježek, podle licence: CC BY-NC-ND 2.0
Sapphire Radeon RX 580 8GB v roce 2026
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Radeony generací modelů jako RX 480 a RX 580/590 dostávají další vylepšení podpory API Vulkan v rámci Vulkan ovladače RADV v balíku Mesa. Nejde i dílo nikoho menšího, než Timura Kristófa pracujícího pro grafický tým Valve. Poté, co zprovoznil Vulkan zpět až k Radeonu HD 7970 z prosince 2011, obrací Timur svoji pozornost zpět k další oblíbené řadě Radeonů, tedy Polaris.

Konkrétně implementuje podporu tzv. transfer queues, tedy asynchronních datových kopií i pro GPU řady Polaris. V tuto chvíli byly začleněny do RADV některé přípravné části kódu a odpovídající opravy. Vše je ve vývojové větvi Mesa 26.3-devel. Timur dodává, že s těmito opravami je schopen dokončit stress test celého Vulkan CTS s transfer queue, zatímco předtím zde byla 50% chybovost. Pro použití věc v tuto chvíli vyžaduje aktivaci pomocí proměnné RADV_EXPERIMENTAL=transfer_queue. Děkujeme.

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Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

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