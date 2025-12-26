Root.cz  »  Programovací jazyky  »  Microsoft chce do roku 2030 nahradit veškerý svůj C/C++ kód Rustem pomocí AI

Microsoft chce do roku 2030 nahradit veškerý svůj C/C++ kód Rustem pomocí AI

Významný inženýr z Microsoftu Galen Hunt si podle svého příspěvku na LinkedIn stanovil ambiciózní cíl odstranit všechny existující řádky kódu v jazycích C a C++ z produktů Microsoftu do konce roku 2030.

Mým cílem je do roku 2030 odstranit z Microsoftu každý řádek kódu v jazycích C a C++. Naší strategií je kombinovat AI a algoritmy k přepisu největších kódových bází Microsoftu. Náš kurs je 1 inženýr, 1 měsíc, 1 milion řádků kódu.

Abychom tohoto dříve nepředstavitelného úkolu dosáhli, vybudovali jsme výkonnou infrastrukturu pro zpracování kódu. Naše algoritmická infrastruktura vytváří škálovatelný graf nad zdrojovým kódem ve velkém měřítku. Infrastruktura pro AI nám pak umožňuje nasazovat AI agenty, řízené algoritmy, k provádění změn v kódu ve velkém měřítku. Jádro této infrastruktury už dnes běží v produkčním měřítku například na úlohách porozumění kódu, uvedl na LinkedIn.

Zprávu přinesl server Windows Central.

Tato zprávička byla zaslána čtenářem serveru Root.cz pomocí formuláře Přidat zprávičku. Děkujeme!

