Microsoft, Meta, Amazon, Perplexity a Mistral AI mají novou smlouvu s Wikipedií

Včera Wikipedie oslavila 25. výročí. Při té příležitosti byla zmíněna smlouva se společnostmi, které trénují AI. Nově je k tomu používána speciální platforma, která umožňuje hromadný a rychlejší přístup. Za to společnosti přispívají do rozpočtu Wikipedie. Mezi novými společnostmi se smlouvou je Microsoft, Meta, Amazon, Perplexity a Mistral AI. Google má smlouvu již od roku 2022. Podobně již smlouvu měly malé společnosti Ecosia, Nomic, Pleias, ProRata a Reef Media.
Dříve byl k trénování AI využíváno bezplatného přístupu, což však vedlo k zahlcení serverů. Umělá inteligence také v důsledku snižuje počet lidských návštěvníků Wikipedie. Uživateli shrne vše potřebné a on už nemá potřebu Wikipedii navštívit. Tam by se mohl potenciálně stát editorem či přispět na provoz.
(Zdroj: arstechnica)