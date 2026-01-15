Root.cz  »  Různé  »  Wikipedie slaví 25 let od svého založení, můžete se zúčastnit virtuální oslavy

Wikipedie slaví 25 let od svého založení, můžete se zúčastnit virtuální oslavy

Petr Krčmář
Dnes
newsimg-new-wikipedia.jpg Autor: Shutterstock

Internetová encyklopedie Wikipedie byla založena 15. ledna 2001 a dnes je to tedy přesně 25 let od jejího vzniku. Jde o jeden z největších a nejúspěšnějších vzdělávacích projektů na světě obsahující více než 65 milionů článků ve více než třech stovkách jazykových verzí. To vše díky stovkám tisíc dobrovolných přispěvatelů.

Při příležitosti dnešního výročí proběhne velká virtuální oslava, které se můžete zúčastnit také. Stačí se před 17. hodinou připojit k Discordu české wikikomunity. Dozvíte se, jak z jednoduché myšlenky vznikl celosvětový fenomén, čekají vás hudební vystoupení a známé tváře z hnutí Wikimedia.

Wikipedie je volně dostupná vícejazyčná online encyklopedie tvořená dobrovolníky, kterou provozuje Wikimedia Foundation. Největší anglická verze má přes 6 milionů článků, mezi další velké verze patří německá, francouzská a třeba nizozemská. Česká varianta obsahuje přes 580 tisíc článku. Wikipedie také zahrnuje doplňkové projekty (Wikislovník, Wikibooks, Commons apod.) a funguje na principech otevřeného editování, neutralního pohledu a ověřitelných zdrojů.

Myšlenka vznikla v 90. letech jako snadný způsob spolupráce na webu — termín „wiki“ (havajské slovo pro „rychlý“) zavedl Ward Cunningham pro svůj projekt WikiWikiWeb, který umožňoval uživatelům rychle vytvářet a upravovat stránky přímo v prohlížeči. Koncept spoléhá na kolektivní editaci, jednoduché propojení stránek a verzování změn.

Wikipedie pak byla na tomto principu založena v lednu 2001 Jimmym Walesem a Larrym Sangerem jako experimentální, volně editovatelná encyklopedie využívající wiki principy. Díky komunitnímu modelu a snadné editovatelnosti se Wikipedie rychle rozrostla a stala se jedním z největších společenských projektů na internetu.

(Upozornil Dušan Kreheľ.)

