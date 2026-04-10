Root.cz  »  Windows

Microsoft ve Windows všude dává Copilot, jak to dříve dělal s prohlížeči

Jan Fikar
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Tlačítko Copilot Autor: Microsoft

Mozilla včera na svém blogu napsala, jak Microsoft „tlačí“ uživatelům ve Windows svůj AI Copilot. Nainstaluje se bez zeptání všem uživatelům Microsoftu 365. Dále tu je přímo tlačítko Copilot na některých noteboocích, které je složité přemapovat na něco jiného. Copilot je také ve výchozím stavu přišpendlen na lištu.

Situace je podobná jako dříve, kdy se Microsoft snažil zvýhodnit své prohlížeče Internet Explorer a později Edge před konkurencí. Stále se však například odkazy z Outlooku nebo Teamsu otevírají v Edge nezávisle na volbě výchozího prohlížeče.

Microsoft sice nedávno oznámil, že omezí integraci Copilota do některých nástrojů jako fotografie, notepad a snímek obrazovky. Ale Mozilla Firefox od verze 148 umožňuje zakázat veškerou AI funkcionalitu, což windows neumí.

(zdroj: slashdot)

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

Témata:



Dále u nás najdete

