Microsoft ve Windows všude dává Copilot, jak to dříve dělal s prohlížeči

Mozilla včera na svém blogu napsala, jak Microsoft „tlačí“ uživatelům ve Windows svůj AI Copilot. Nainstaluje se bez zeptání všem uživatelům Microsoftu 365. Dále tu je přímo tlačítko Copilot na některých noteboocích, které je složité přemapovat na něco jiného. Copilot je také ve výchozím stavu přišpendlen na lištu.
Situace je podobná jako dříve, kdy se Microsoft snažil zvýhodnit své prohlížeče Internet Explorer a později Edge před konkurencí. Stále se však například odkazy z Outlooku nebo Teamsu otevírají v Edge nezávisle na volbě výchozího prohlížeče.
Microsoft sice nedávno oznámil, že omezí integraci Copilota do některých nástrojů jako fotografie, notepad a snímek obrazovky. Ale Mozilla Firefox od verze 148 umožňuje zakázat veškerou AI funkcionalitu, což windows neumí.
(zdroj: slashdot)