MikroTik má velký výpadek webů a služeb

Lotyšská společnost MikroTik, která se zaměřuje na výrobu síťových prvků, řeší velký výpadek vlastní infrastruktury. Nefunguje web a většina souvisejících služeb. Není například možné stáhnout aktualizaci firmware, nefunguje wiki, nelze stáhnout utilitu WinBox a podobně. Firma tvrdí, že za problémem nestojí žádné vnější vlivy ani útok, jde o výpadek vlastní serverové infrastruktury.

Our webpage and some services are currently down, we are working on the problem.