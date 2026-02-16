MikroTik vydal ostrou verzi Winbox 4.0.1

Po řadě betaverzí a dvou release candidate vydal MikroTik první ostrou verzi (4.0.1) nového konfiguračního rozhraní WinBox pro svá síťová zařízení s RouterOS.
Z předchozí „trojkové“ verze převzal vzhled, menu, funkce a velkou část původního chování, ale jinak jde o kompletní přepis s využitím frameworku Qt. Hlavní výhodou je, že aplikace teď nativně podporuje platformy jako Linux, macOS a Windows.
Aplikace nabízí tmavý vzhled a možnost nastavit si vlastní velikost a typ písma nebo řádkování. Pomocí Ctrl+scroll na myši lze zoomovat. Užitečné jsou klávesové zkratky jako: Alt+T, která otevře terminál a Alt+F, která rychle prohledává menu podle názvu položky. Ctrl+F zase vyhledává v aktivní tabulce. K dispozici jsou pojmenované workspace, kam je možné uložit si vlastní rozložení a velikosti oken či tabulek.
Aplikace je distribuována jako statický build, který nevyžaduje žádné závislosti a binární soubor má zhruba 50 MB.