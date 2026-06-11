Milník pro ReactOS, už rozběhá i původní Half-Life

Projekt ReactOS, svobodné reimplementace Windows z éry před desítkami let, pokračuje. Nově lze na tomto operačním systému dokonce spustit původní hru Half-Life z roku 1998, informuje „twitterový“ účet ReactOS.
Oproti třeba Linuxu či jiným OS, kde Half-Life může běžet přes Wine, jde u ReactOS o podporu nativního běhu, jak nyní ukázal uživatel Zombiedeth na starém stroji Dell OptiPlex s Core i5–2400 a Nvidia GeForce 8400 GS, pháněné ovladače Nvidia z roku 2014. Běh hry je možný na vývojové verzi ReactOS 0.4.17.
ReactOS letos oslavil 30 let existence.