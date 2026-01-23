Root.cz  »  Windows  »  ReactOS slaví 30 let vývoje otevřeného operačního systému kompatibilního s Windows

ReactOS slaví 30 let vývoje otevřeného operačního systému kompatibilního s Windows

Petr Krčmář
Dnes
2 nové názory

Sdílet

ReactOS Autor: ReactOS Project

Je to právě 30 let od prvního záznamu do zdrojového stromu projektu ReactOS, což je open‑source operační systém vyvíjený komunitou s cílem dosáhnout binární kompatibility s aplikacemi a ovladači určenými pro Microsoft Windows. Kombinuje reimplementaci jádra, systémových rozhraní a uživatelských nástrojů.

ReactOS vznikl jako následovník projektu FreeWin95, jehož cílem bylo poskytnout bezplatný a otevřený klon systému Windows 95. Projekt FreeWin95 trpěl tím, že se pokoušel do detailů naplánovat celý systém ještě před napsáním jediného řádku kódu. Jason Filby, unavený nedostatečným pokrokem projektu, převzal vedení a vedl nové úsilí zaměřené na Windows NT. V té době se také projekt přejmenoval na ReactOS.

Projekt pokračuje ve svém rozvoji, ale je závislý na práci dobrovolníků a darech komunity. Připravuje paralelně několik novinek, mezi které patří nové vývojové prostředí pro vývojáře (RosBE), nový ovladač NTFS, nový ovladač ATA, podpora multiprocesorů (SMP), podpora systémů UEFI třídy 3, randomizace rozložení adresního prostoru jádra a uživatelského režimu (ASLR) a podpora moderních ovladačů GPU postavených na WDDM.

Vstoupit do diskuse (2 názory)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:

Dále u nás najdete

Apple zachraňuje Siri s pomocí Google Gemini

Jak se změní výše srážek ze mzdy v roce 2026?

Od Sazky k Allwynu: Připomeňte si 70letý příběh legendární značky

Proč firmy v roce 2026 přecházejí na externí účetnictví?

Zdražení limonád by lidem prodloužilo život, říkají lékaři

Fluorid sodný může přispívat k problémům s plodností

Michal Frankl: Mám promazávat soukolí stavby sítí

Bojíte se AI v iPhonu? Nový projekt vás upozorní na rizikové aplikace

Pokud měli cukrovku rodiče, nejspíš ji budete mít i vy, říká lékař

Právní realita generativní AI u vás ve firmě: Co musíte vědět?

Blíž k datové suverenitě. Přichází AWS European Sovereign Cloud

Rozčilují vás AI Overviews? Tady je návod, jak se jich zbavit

Paušální daň OSVČ

Daň z přidané hodnoty

Nejobávanější ransomwarové gangy útočí i u nás

Paušální režim: komu se ještě vyplatí a komu už ne

Nebezpečná bluetoothová sluchátka umožňují odposlech

Část OSVČ bude letos zálohy měnit třikrát. Co ještě přijde?

Řada formulářů v sociálním pojištění v roce 2026 končí

Jak na daň z nemovitých věcí v roce 2026

ŠkOLENÍ: Naučte se používat Kubernetes na našem dvoudenním online školení
TO CHCI