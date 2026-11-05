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MPV 0.42 vylepšuje Wayland i HDR, přidává menu pro DVD i BD a přehrávání filmů z ISO obrazů

David Ježek
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mpv Autor: David Ježek
mpv
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Máme necelý rok od vydání předchozí verze 0.41, tudíž je nejvyšší čas na drobný předvánoční dárek od vývojářů přehrávače MPV. Nová verze 0.42 přidává podporu správy sezení a správy barev na Waylandu (nativní, místo dosavadního využívání API Vulkan), mapování BT.2100 či podporu scRGB a obecně různé drobné opravy pro běh na Waylandu. Pro Linux zde najdeme HDR colorspace signalling a filtr AMD Frame Rate Conversion (--vf=amf_frc).

MPV dále od této verze nasazuje síťový backend postavený na libcurl, a to pro práci s HTTP/2 a HTTP/3. Nově také umí menu / navigaci pro DVD-Video, Blu-ray HDMV a BD-J obsah, plus přehrávání DVD-Audio. Umí také přehrávat disky typu DVD-Video, DVD-Audio , Blu-Ray uložené v podobě ISO souborů, vylepšena je podpora Dolby Vision Profile 7, umí také titulky typu SRV3 na YouTube.

Více v přehledu novinek na GitHubu projektu.

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Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

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