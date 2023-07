MPV už nebude možné provozovat s různými verzemi FFmpeg

Vývojář multimediálního přehrávače MPV, Martin Herkt, vydal novou verzi MPV 0.18.1, která obsahuje několik drobných změn a oprav. Sama o sobě by nebyla zajímavá, kdyby s ní nepřicházela zásadní změna: MPV už nebude možné spouštět s libovolnou verzí FFmpeg. Bude nutné mít v systému vždy tu verzi knihoven, proti které byl přehrávač zkompilován.





To je důležitá změna zejména pro správce balíčků v distribucích a pro uživatele, kteří si distribuci sestavují sami. Pokud totiž dojde k aktualizaci FFmpeg, bude nutné také překompilovat MPV. Autor to vysvětluje tím, že i když by měly mít různé verze kompatibilní ABI, je udržování této funkcionality příliš velkou zátěží, která přináší velmi málo výhod. Nově tedy MPV upozorní na jinou verzi FFmpeg a odmítne běžet.





MPV je forkem MPlayer2 (který je forkem MPlayer) a snaží se zrychlit vývoj a odstranit staré části kódu. Daří se mu to, proto je dnes součástí mnoha linuxových distribucí.