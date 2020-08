Návrh nového vývojového modelu pro openSUSE Leap a zveřejnění prototypu

openSUSE Jump 15.2, prototyp nadcházející verze openSUSE Leap postavený z binárních balíčku ze SUSE Linux Enterprise 15 a Package Hubu, je nyní k dispozici.

Spolu s prototypem přichází i podpora s390×, která prozatím v openSUSE Leap nebyla k dispozici.

Součástí původního oznámení je rovněž představení návrhu nového vývojového modelu pro openSUSE Leap, který se snaží zprůhlednit proces přispívání do 4 tisíc balíčku, které pochází ze SUSE Linux Enterprise a rovněž zjednodušit přispívání do komunitních balíčků, které by byly nově pouze v Package Hubu.

openSUSE Jump je prozatím v alfa kvalitě, jedná se tedy spíš o vyzkoušení nového vývojového modelu jako takového, od kterého si slibujeme zjednodušení a více transparentnosti.