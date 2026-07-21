NetworkManager 1.58 vylepšuje textové rozhraní a přidává podporu pro CLAT

Vývojáři po necelém půlroce vydali novou verzi nástroje pro konfiguraci síťových rozhraní NetworkManager 1.58. Vylepšení se dočkal nástroj
nmtui pro konfiguraci v textovém uživatelském rozhraní, který získal možnost vyhledávání sítí nebo jejich sdílení mezi zařízeními prostřednictvím QR kódu.
Důležitou novinkou je také očekávaná funkce CLAT (Customer-side Translator), která umožňuje zařízení fungovat v síti pouze s IPv6 a přesto se dostat ke zdrojům pomocí protokolu IPv4, který je v takové síti provozován jako služba díky 464XLAT. Vlastní implementaci stejné funkce nyní testuje také Microsoft ve svých Windows.
Kromě toho v novém NetworkManageru přibyla také podpora tunelovacího protokolu Geneve, byla vylepšena práce s Wi-Fi včetně podpory 6GHz pásma, vývojáři opravili řadu bezpečnostních problémů a vylepšili spoustu drobností. Od předchozího vydání bylo celkem přijato 407 commitů.