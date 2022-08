NetworkManager v Ubuntu 22.04 již nechce obsluhovat ethernet

Autor: Depositphotos

V Ubuntu již dlouhou domu sítě spravuje NetworkManager. Stejně tak tomu je i v letošním Ubuntu 22.04. Pokud používáte ethernet bez jakékoli konfigurace – tedy prostě přes DHCP, může se vám stát, že po nedávné aktualizaci NetworkManageru na verzi 1.36.6–0ubuntu2 vám najednou ethernet již nepojede.

Pokud použijete například nástroj nmtui, tak při aktivaci připojení přes ethernet vám bude sděleno: „Could not activate connection: Connection ‚X‘ is not available on device eth0 because device is strictly unmanaged.“ Zdá se, že v nové verzi NetworkManageru jsou ethernetová připojení nově strictly unmanaged jako všechna zařízení s vyjímkou wifi, cdma a gsm.





$ cat /usr/lib/NetworkManager/conf.d/10-globally-managed-devices.conf [keyfile] unmanaged-devices=*,except:type:wifi,except:type:gsm,except:type:cdma

Oprava je možná vytvořením souboru například /etc/NetworkManager/conf.d/allow-ethernet.conf s obsahem

[keyfile] unmanaged-devices=*,except:type:wifi,except:type:gsm,except:type:cdma,except:type:ethernet

Také jste na tuto pěknou chybu narazili? Mě překvapila postupně na všech čtyřech SBC s Ubuntu 22.04, které provozuji bez monitoru a klávesnice, čímž se vše trochu zkomplikovalo.