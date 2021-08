NIX.CZ dnes slaví čtvrt století, peering nabízí v Praze, Bratislavě a Vídni

Český neutrální propojovací uzel NIX.CZ, který patří k největším peeringovým uzlům v Evropě, si dnes připomíná 25 let od svého založení. Před čtvrtstoletím stály u jeho zrodu společnosti CESNET, CZECH ON LINE, Datac, GTS Czech Com, Internet CZ, Podnik výpočetní techniky, IBM Česká republika a SPT TELECOM.

Aktuálně má NIX.CZ 65 členů a propojuje 199 sítí, a to nejen v České republice, ale také na Slovensku (Bratislava) a v Rakousku (Vídeň). Vznik sdružení NIX.CZ je spojen se zrušením státního monopolu na podnikání v elektronických komunikacích. Také díky otevření trhu začali podnikat první poskytovatelé internetového připojení, kteří záhy zjistili, že pro rozvoj podnikání by bylo dobré, aby zde byl neutrální subjekt umožňující propojování jejich sítí a výměnu dat. Tak vznikl NIX.CZ, aktuálně jeden z největších propojovacích uzlů na starém kontinentě, uvedl Adam Golecký, ředitel NIX.CZ, jenž působí ve sdružení již více než 13 let.

Sdružení NIX.CZ stojí za celou řadou projektů, jejichž smyslem je rozvíjet odvětví, které tvoří základ digitální ekonomiky v moderním světě. Mezi nejznámější a nejvýraznější patří bezpečnostní projekt FENIX nebo v loňském roce představený nástroj Bird Spy. Pro specialisty věnující se sítím a provozovatele datových center spolupořádá NIX.CZ každý rok mezinárodní konferenci Peering Days a také komunitní setkání prezentující se pod názvem CSNOG.