Nová kniha sdružení CZ.NIC seznámí čtenáře s tvorbou počítačových her

Nejnovější publikace, jež rozšířila knižní řadu Edice CZ.NIC, nese název Unity. Jejím autorem je pedagog a programátor Tomáš Holan, který pojal svou knihu jako průvodce pro ty, kteří by se chtěli s tímto nástrojem pro tvorbu 2D i 3D počítačových her seznámit, ale nevědí, odkud začít. Na příkladu vytváření jedné hry tak autor představuje základní principy, techniky a stavební prvky, a zároveň upozorňuje na možné problémy a jejich řešení. Elektronická verze knihy je k dispozici volně ke stažení na adrese knihy.nic.cz, tištěné vydání si mohou zájemci koupit u většiny knihkupců.

Kniha nemá formát příručky nebo učebnice a netvrdí, že čtenáře naučí vše o Unity. Její předností je něco jiného, podle mě daleko zásadnějšího. Je velmi čtivá a názorná. Vysvětluje, co je potřeba k dosažení cíle. Zájemce nestráví čas suchou teorií, aby se na konci knihy dozvěděl, že mu to možná někdy k něčemu bude. Naopak. Kniha začíná od toho, co je naším cílem, a pak teprve řeší, jak ho dosáhnout. Případně jak cíl změnit, protože v reálném světě neexistuje perfektní zadání, přibližuje přednosti publikace Michal Hrušecký, vedoucí oddělení hardwarového vývoje sdružení CZ.NIC.

