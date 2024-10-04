OpenWrt One/AP-24.XY je otevřený směrovač s Wi-Fi 6

V lednu jsme psali o tom, že projekt OpenWrt ku příležitosti 20. výročí ve spolupráci s Banana Pi připravuje vlastní otevřený hardware. Nakonec se vše podařilo a nyní se OpenWrt One/AP-24.XY dostává do prodeje. Jeho deska je založená na SoC MediaTek MT7981B (Filogic 820) a dvoupásmové čipové sadě MediaTek MT7976C WiFi 6.
OpenWrt One nabízí dvoupásmovou bezdrátovou konektivitu WiFi 6 (802.11ax), 3×3 a 2×2 MIMO a další velmi slušné hardwarové parametry:
- Rychlý 2,5Gbitový port WAN a 1Gbitový port LAN pro drátové připojení,
- 1 GB paměti DDR4 RAM, která zajišťuje plynulý multitasking a efektivní zpracování dat,
- úložiště 256 MiB NAND a 16 MiB NOR, které poskytují dostatek prostoru pro firmware a uživatelská data,
- Slot M.2 SSD umožňující dále rozšířit úložiště,
- port USB 2.0 typu A pro připojení dalších periferií.
Kromě toho je deska vybavena dvoujádry Cortex-A53 s taktem 1,3 GHz, která zajišťují rychlé zpracování úloh. Příjemnou výhodou jsou i hodiny reálného času zálohované vlastní baterií (CR1220), takže po výpadku napájení zná zařízení stále správný čas. Jednoduše je možné také doplnit podporu standardního PoE typu 802.3at/af. Deska má rozměry 148×100,5 mm a je kompatibilní s konstrukcí krabiček pro Banana Pi BPI-R4.
OpenWrt One je první deska s vytvořená komunitou okolo projektu OpenWrt, která byla navržena ve spolupráci se společností Banana Pi. Ta se také postará o výrobu a distribuci zařízení. Směrovač OpenWrt One/AP-24.XY by se měl stát pro projekt OpenWrt zdrojem příjmů, které budou využity například na pokrytí nákladů na pořádání konferencí.
Zájemci si mohou OpenWrt One zakoupit prostřednictvím distribučních kanálů společnosti Banana Pi. Zařízení lze objednat také přes Aliexpress Global za 111 dolarů, ale s aktuálně uplatněnou 20% slevou jej lze zakoupit za 89 dolarů.