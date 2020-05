 »   »  Oracle poslal do kernelu záplatu, která sníží čas bootu až na polovinu

Oracle poslal do linuxového kernelu paralelizační mechanizmus PADATA, který dokáže rozdělit úlohy mezi více procesorů a zároveň zaručit jejich pořadí.

A jelikož nejvíce jednovláknových úloh za sebou běží při bootu, je zde také vidět největší zlepšení. Čas bootu se sníží až na polovinu. Záplata se snad brzy dostane do jádra. Nejdříve by to mohlo být ve verzi 5.8.

(zdroj: phoronix)