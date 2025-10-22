Root.cz  »  Bastlírna  »  Orange Pi 6 Plus má 12jádrový procesor, dva 5Gb ethernety a až 64 GB RAM

Orange Pi 6 Plus má 12jádrový procesor, dva 5Gb ethernety a až 64 GB RAM

Petr Krčmář
Dnes
Řada jednodeskových počítačů Orange Pi zahrnuje širokou škálu modelů s čipy založenými na architektuře ARM. Zatímco většina z nich je navržena tak, aby konkurovala hardwaru Raspberry Pi v segmentu základních modelů, nový Orange Pi 6 Plus má vlastnosti, díky nimž se jeví spíše jako konkurent řady malých stolních počítačů.

Deska má rozměry 115 × 100 mm a je vybavena 12jádrovým procesorem s výkonem AI až 45 TOPS (Tera Operations Per Second), podporou až 64 GB paměti LPDDR5–5500 s 128bitovou šířkou pásma, dvěma sloty M.2 2280 s podporou úložiště PCIe NVMe, konektorem M.2 2230, bezdrátovou síťovou kartou a dvěma 5gigabitovými ethernetovými porty.

Na desce je umístěn procesor Cix CD8180/CD8160, který obsahuje:

  • 4 × ARM Cortex-A720 CPU na 2,8 GHz, 
  • 4 × ARM Cortex-A720 CPU na 2,4 GHz,
  • 4 × ARM Cortex-A520 CPU na 1.8 GHz,
  • grafiku Arm Immortalis-G720 MC10,
  • 30 TOPS NPU.

Na základní desku jsou připájeny čtyři paměťové čipy a Orange Pi plánuje nabídnout modely s celkovou pamětí 16 GB, 32 GB nebo 64 GB (4 × 4 GB, 4 × 8 GB nebo 4 × 16 GB). Ceny by měly začínat na 199 dolarech za model s 16 GB RAM nebo 249 dolarech za model s 32 GB. Nakupovat je možné na oficiálním prodejním kanále na Aliexpressu nebo na Amazonu

