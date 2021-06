Autor: Depositphotos

Na web stránke sks-keyservers.net pribudol nasledovný oznam:

This service is deprecated. This means it is no longer maintained, and new HKPS certificates will not be issued. Service reliability should not be expected.

Update 2021–06–21: Due to even more GDPR takedown requests, the DNS records for the pool will no longer be provided at all.

Tieto servery pro výmenu PGP klúčov využívali viaceré aplikácie ako napr. Kleopatra.