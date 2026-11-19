Vývojáři uvolnili očekávanou novou verzi databáze PostgreSQL 19. Usnadňuje správu databází s velkou zátěží a přidává funkce pro vývojáře i správce. Podrobně o novinkách psal už na jaře Pavel Stěhule v článku PostgreSQL 19: zmenšení tabulek pomocí REPACK bez obav.
Jednou z hlavních novinek je příkaz
REPACK, který uvolňuje nevyužité místo v tabulkách a může jejich data uspořádat podle indexu. Varianta
REPACK (CONCURRENTLY) to zvládne bez blokování čtení a zápisů.
Lepší kontrolu nad plánováním dotazů nabízí rozšíření
pg_plan_advice, které umožňuje stabilizovat výběr plánů nebo vyzkoušet jiné varianty. PostgreSQL 19 zároveň vylepšuje
autovacuum, kdy může paralelně zpracovávat indexy a podle nového skórování rozhoduje, které tabulky uklidí přednostně. Přibývají také pohledy pro sledování zámků, obnovy a práce funkce
autovacuum.
Logickou replikaci lze nově inicializovat bez restartu serveru a replikovat je možné také hodnoty sekvencí. Příkaz
WAIT FOR LSN dovoluje na záložním serveru počkat, až se přehraje konkrétní zápis z primárního serveru. Aplikace pak může číst vlastní změny i z repliky.
Vývojářům může usnadnit práci
INSERT ... ON CONFLICT DO SELECT, který vrátí existující řádek při konfliktu a zjednodušuje vzor „získej, nebo vytvoř“.
COPY umí nově zapisovat data ve formátu JSON a window funkce mohou přes
IGNORE NULLS přeskakovat hodnoty
NULL.
Mezi další změny patří podpora SNI pro volbu TLS certifikátu podle názvu serveru. Kompilace pomocí JIT je nově ve výchozím stavu vypnutá a při sestavení s podporou LZ4 se tato komprese stává výchozí metodou pro
TOAST. PostgreSQL 19 odstraňuje podporu autentizace skrz RADIUS a po úspěšném přihlášení s pomocí algoritmu MD5 nově vypíše varování.