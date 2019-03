anonymní

Organizátoři komunitního setkání českých a slovenských síťařů CSNOG 2019, které se uskuteční 28. a 29. května v brněnském hotelu Voroněž, vyhlásili vedle call for abstracts (platí do 20. března) také call for partners. Zájemci, kteří by chtěli podpořit CSNOG 2019, se mohou hlásit do 30. dubna. Nabídka pro partnery je k dispozici na webu akce. Komunitní setkání CSNOG 2019 letos organizují sdružení CESNET, CZ.NIC a NIX.CZ.

Podívejte se na fotografie z loňského setkání CSNOG: