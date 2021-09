Připojení NVMe SSD nebo SATA řadiče k Raspberry Pi nativně

Autor: Raspberry Pi Foundation

Dle mých zkušeností je u Raspberry Pi slabým místem SD karta používaná místo disku. Nejen že SD karta Raspberry zpomaluje, ale především při větším množství zápisů je pravděpodobné, že dříve nebo později přestane fungovat. Pokud byste chtěli Raspberry používat dlouhodobě jako běžné PC nebo server pro ukládání většího množství dat, je tohle řešení vyloženě nevhodné.

Nejvíce známá možnost je připojit M.2 NVME nebo SATA disk přes USB 3.0, ale prý při tom přijdete na režii o 10 až 20 % výkonu. Co se málo ví je, že je zde i možnost připojit M.2 disky nebo SATA disky přes PCIe nativně.

Místo tradičního Raspberry si pořídíte jen Compute Module 4 a k němu pak základní desku, která tohle umí. Na výběr je jich více, i když se zřejmě moc běžně neprodávají.

Pro připojení PCIe SATA řadiče lze použít například Raspberry Pi Compute Module 4 IO Board. Pro M.2 konektory například Waveshare CM4 IO Base.

Zajímavostí je, že jednu z takových desek vytvořil jediný člověk. Polák Mirko a nazval ji MirkoPC. V prodeji zdá se zatím není, ale lze očekávat že bude.

Tato deska umožňuje připojit nativně až čtyři SATA disky – vhodné pro NAS či server s disky v RAID. Zdá se ale, že stále není v prodeji. Podívejte se na recenzi na YouTube:

Co se týče podpory v kernelu a bootování z těchto zařízení, je to celkem novinka a potřebuje to někdy ruční nastavování, ale možné by to být mělo. Snad to umožní, aby Raspberry nebylo jen hračkou na výuku, ale mohlo fungovat jako spolehlivý server nebo stolní počítač.