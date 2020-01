 »   »  Připravujeme svůj antivir na válku AI proti AI, říká Michal Pěchouček z Avastu

Redakce

Autor: Jan Vaca

Většina malwarových útoků už používá v menší či větší míře umělou inteligenci. Ve videorozhovoru pro portál Lupa.cz to řekl Michal Pěchouček, technický ředitel společnosti Avast. Teď ještě není úplně jednoduché najít malwarovou kampaň, která by byla od A do Z úplně celá automatická, postavená umělou inteligencí. To jsme ještě neviděli. Ale vlastně se jen připravujeme na válku AI proti AI, uvedl Pěchouček.

V rozhovoru detailněji popisuje, jak přesně útočníci umělou inteligenci využívají. Mluví také o tom, že používání AI zlevňuje programování a tudíž i výrobu malware. Útočníci tak mohou využívat metody, které si mohly dovolit v minulosti jen státy, případně jiné finančně zabezpečené organizace.

Rozhovor si můžete pustit zde:

V rozhovoru rozebírá technický šéf Avastu i další věci týkající se umělé inteligence. Mluví například o tom, na jaké profese pokrok v AI v budoucnu dopadne, nebo o sledování osob v Číně pomocí různých technologií.

Rozhovor si můžete pustit i jako podcast:

Pěchouček patří v oblasti umělé inteligence mezi přední vizionáře nejen v České republice. Zabývá se jí už přes 20 let. Zároveň dál učí na pražské ČVUT, vede stále centrum umělé inteligence AI Center a stojí také za iniciativou Prg.ai. Technickým ředitelem Avastu se stal loni v září.