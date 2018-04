 »   »  Prohlížeč Brave chce uživatelům platit za sledování reklam

Roman Bořánek

Nový prohlížeč Brave se chtěl zaměřit na blokování reklam. Celé to ale nebude tak prosté a Brave chce na reklamách i vydělávat. Rád by se s provozovateli webů či reklamních systémů dohodl na tom, aby se s ním podělili o kousek z reklamních příjmů. Část by platil uživatelům, kteří mají reklamy dobrovolně povolené, a část by si nechal jako provizi. Už byl zveřejněn návrh celého systému.

Uživatel by měl získat cca 15 % z reklamních výnosů provozovatele, a to v bitcoinech. Uživatelé by měli i možnost za určitý poplatek reklamu zablokovat. Výnos z poplatků by se pak rozdělil mezi provozovatele spřízněných webů/systémů. Pro samotný Brave je to jistě zajímavý byznys model, ale pro vydavatele za současné situace nijak zvlášť zajímavě nezní. Dost peněz by navíc zřejmě spolkla administrativa.

(Zdroj: PCWorld)