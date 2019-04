Petr Krčmář

Notebook Asus Eee nabízí standardně předinstalovaný operační systém Xandros. Ne všem se ale tato varianta líbí a rádi by vyzkoušeli nějakou alternativu. Nabídka je už dnes poměrně široká a nově do ní přibyl také Pupeee, což je Puppy Linux upravený právě na míru Eee. Jednou z výhod je například to, že se vám s Puppeee podaří ušetřit podstatný kus místa na integrovaném SSD disku – zatímco Xandros potřebuje minimálně 570 MB prostoru, štěněti staří 139 MB.