 »   »  Python 2 bude bez podpory od dubna 2020

Petr Krčmář

Počítadlo konce životnosti programovacího jazyka Python 2 se dostalo na nulu. Python 2 se blíží ke konci podpory, která nastane v dubnu 2020. Není to překvapení, psali jsme o tom už před dvěma lety. V praxi to znamená, že přestanou vycházet nové verze, bezpečnostní záplaty, nebude možné hlásit chyby a podobně.

Původně mělo k ukončení podpory dojít dokonce už v roce 2015, ale životnost byla o 5 let prodloužena. Podpora dál bude už jen součástí některých linuxových distribucí, například RHEL 7 bude mít podporu do roku 2024. To je ovšem záležitost Red Hatu, vývojáři samotného Pythonu už se verzí 2 nebudou zabývat.

Python 3 byl vydán na konci roku 2008 a dnes jej podporuje drtivá většina knihoven i běžně používaných nástrojů. Většina balíčků v PyPI už podporuje Python 2 i Python 3. Mnoho projektů už deklarovalo konec podpory starší řady a budou se také soustředit jen na trojku. Pokud provozujete ještě nějaký kód na dvojce, bude vás zajímat oficiální dokumentace k portaci na trojku.