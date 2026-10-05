Python se připravuje na Rust v CPythonu

V červenci se v Krakově konal Python Language Summit 2026, na kterém se hovořilo také o začlenění Rustu do CPythonu. Bylo rozhodnuto, že se začne s modulem zlib, který bude nahrazen zlib-rs v Rustu. Ten je také rychlejší než klasický zlib a často také rychlejší než optimalizovaný zlib-ng.
Zlib-rs se používá například ve Firefoxu, knihovně uv a v cargo. K začlenění dojde v Pythonu 3.16, který má vyjít v říjnu příštího roku. Pro další vydání 3.17 se zváží Rust pro xml, json a IO. Doposud není zřejmé, jestli bude vyžadována závislost na cargo, nebo to půjde bez něj. Vývojáři také vědí o projektu RustPython. Ten je však v současnosti pomalejší než CPython. Bylo by však dobré koordinovat s jejich vývojáři nové Rust API.
(zdroj: slashdot)