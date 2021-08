Quake slaví 25 let a vydává vylepšenou verzi

Legendární střílečka Quake v neděli oslaví 25 let od svého prvního vydání. Včera byla vydána aktualizace s vylepšenou verzí. Vylepšená je grafika, modely, osvětlení a stíny. Jednotlivá vylepšení je možné v menu zapínat a vypínat. Tři rozšíření Scourge of Armagon, Dissolution of Eternity a Dimension of the Past jsou nyní součástí hry. K výročí byla přidána nová epizoda Dimension of the Machine.

Ačkoliv je Quake oficiálně stále jen pro Windows, je možné jej hrát přes Proton v Linuxu. Další možností je použít místo Protonu Luxtorpeda. Ten pouští podporované hry v Linuxu pomocí nativních programů, v případě Doomu je na výběr mezi vkQuake, quakespasm a darkplaces.

Pokud ještě Quake nevlastníte, můžete jej zakoupit na Steamu za 10 eur nebo ve slevě na GOG.com za 3 eura.

(zdroj: gamingonlinux)