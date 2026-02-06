Root.cz  »  Bastlírna  »  Raspberry Pi 4 bude také se dvěma paměťovými čipy kvůli ceně a dostupnosti RAM

Raspberry Pi 4 bude také se dvěma paměťovými čipy kvůli ceně a dostupnosti RAM

Jan Fikar
Dnes
1 nový názor

Sdílet

Všechny fotografie

Ceny pamětí RAM rostou a kvůli tomu zdražuje i Raspberry Pi. Nyní se objevil nový model Raspberry Pi 4, který má místo jednoho čipu LPDDR4 dva. Druhý čip je ze spodní strany desky. Tímto opatřením výrobce získá flexibilitu v případě nedostupnosti některých čipů.

Podle všeho nebude možné ovlivnit, jakou variantu Raspberry Pi 4 si koupíte. Výkon by měl být stejný. Je potřeba bootloader s datem alespoň 9. ledna 2026, který již se dvěma čipy počítá (Add support for more SDRAM die configurations). Softwarově se nový model pozná podle  /proc/cpuinfo, kde bude Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5.

(Zdroj: cnx-software)

Vstoupit do diskuse (1 názor)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

Témata:

Dále u nás najdete

Dvanáct vážných chyb v OpenSSL objevila umělá inteligence

Rozvody 2026: Nový poplatek i nová pravidla

AirDrop se rozšíří na další telefony s Androidem

Starostové a lidovci zbytečně komplikují život OSVČ

Trump chce nejlepší ledoborce navzdory zákonům koupit z Finska

České Epico slaví úspěch, vstupuje na švýcarský trh

Microsoft šest let směroval poštovní provoz k cizí firmě

Česká jablka jsou plná pesticidů, ukázal test. Ovocnáři se bouří

Tuzemské firmy se chrání obstojně, rizikově se chovají lidé

Filip Sajler vaří obědy pro firmy. Prodávají je chytré lednice

LibreOffice 26.2 vylepšuje kompatibilitu s MS Office

Víte, proč byste si měli nechat vyšetřit játra?

Financování ČT a rozhlasu bude ve slovenském stylu

U všech zaměstnanců se bude hlásit dosažené vzdělání

Co teď donést do práce, abyste získali daňové úlevy?

Telefonát jako malware. Podvody v ČR násobně rostou

Temu a Shein čeká pád. Češi budou muset u zásilek platit i clo

Lidé s agresivním nádorem se k péči dostanou mnohem rychleji

Alza začala prodávat organizéry oblíbené mezi bastlíři

Notepad++ byl šest měsíců pod kontrolou čínských hackerů

ŠkOLENÍ: Jak bezpečně spravovat a provozovat linuxové servery?
TO CHCI