Raspberry Pi 4 bude také se dvěma paměťovými čipy kvůli ceně a dostupnosti RAM

Ceny pamětí RAM rostou a kvůli tomu zdražuje i Raspberry Pi. Nyní se objevil nový model Raspberry Pi 4, který má místo jednoho čipu LPDDR4 dva. Druhý čip je ze spodní strany desky. Tímto opatřením výrobce získá flexibilitu v případě nedostupnosti některých čipů.
Podle všeho nebude možné ovlivnit, jakou variantu Raspberry Pi 4 si koupíte. Výkon by měl být stejný. Je potřeba bootloader s datem alespoň 9. ledna 2026, který již se dvěma čipy počítá (Add support for more SDRAM die configurations). Softwarově se nový model pozná podle
/proc/cpuinfo, kde bude Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5.
(Zdroj: cnx-software)