Raspberry Pi opět zdražuje kvůli pamětem, 16GB verze bude dražší o 60 dolarů

Před dvěma měsíci bylo ohlášeno zvýšení cen jednodeskových počítačů Raspberry Pi 4 a 5, které bylo zapříčiněno stoupajícími cenami počítačových pamětí. Na začátku letošního roku však ceny vyletěly ještě strmějí a některé komponenty se prodávají i za dvojnásobek toho, co v minulém čtvrtletí.
V důsledku toho byl výrobce Raspberry Pi nucen znovu zvýšit ceny, což se týká všech produktů Raspberry Pi 4 a 5 a Compute Module 4 a 5, které mají 2 GB nebo více paměti. Podařilo se zachovat ceny produktů s 1 GB paměti, včetně varianty Raspberry Pi 4 s 1 GB paměti za 35 dolarů a varianty Raspberry Pi 5 s 1 GB paměti za 45 dolarů, které byly uvedeny na trh v prosinci. Nárůst cen shrnuje následující tabulka:
|Množství paměti
|Nárůst ceny
|1 GB
|–
|2 GB
|10 dolarů
|4 GB
|15 dolarů
|8 GB
|30 dolarů
|16 GB
|60 dolarů