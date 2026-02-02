Root.cz  »  PC a notebooky  »  Raspberry Pi opět zdražuje kvůli pamětem, 16GB verze bude dražší o 60 dolarů

Raspberry Pi opět zdražuje kvůli pamětem, 16GB verze bude dražší o 60 dolarů

Petr Krčmář
Dnes
Před dvěma měsíci bylo ohlášeno zvýšení cen jednodeskových počítačů Raspberry Pi 4 a 5, které bylo zapříčiněno stoupajícími cenami počítačových pamětí. Na začátku letošního roku však ceny vyletěly ještě strmějí a některé komponenty se prodávají i za dvojnásobek toho, co v minulém čtvrtletí.

V důsledku toho byl výrobce Raspberry Pi nucen znovu zvýšit ceny, což se týká všech produktů Raspberry Pi 4 a 5 a Compute Module 4 a 5, které mají 2 GB nebo více paměti. Podařilo se zachovat ceny produktů s 1 GB paměti, včetně varianty Raspberry Pi 4 s 1 GB paměti za 35 dolarů a varianty Raspberry Pi 5 s 1 GB paměti za 45 dolarů, které byly uvedeny na trh v prosinci. Nárůst cen shrnuje následující tabulka:

Množství paměti Nárůst ceny
1 GB
2 GB 10 dolarů
4 GB 15 dolarů
8 GB 30 dolarů
16 GB 60 dolarů
Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

