Drew DeVault oznámil ukončení vývoje projektu Redict, forku databázového systému Redis. Poslední vydanou verzí je Redict 7.3.6. Projekt vznikl po změně licence Redis v roce 2024 a měl nabídnout komunitní alternativu s copyleftovou licencí.
Redictu se ale nepodařilo vybudovat dostatečně udržitelnou komunitu. DeVault jako důvody uvádí úspěch projektu Valkey a návrat původního projektu Redis k copyleftové licenci. Uživatelům Redictu proto doporučuje přejít právě na Valkey, který má podle něj lepší vyhlídky do budoucna.
Návrat k původnímu Redisu naopak nedoporučuje. Ačkoli je Redis znovu open source, podle DeVaulta představuje riziko jeho smlouva o licencování příspěvků (CLA), která by mohla usnadnit další změnu licence.
Přechod na Valkey má být jednoduchý: při instalaci ze správce balíčků stačí nainstalovat balíček Valkey a přejmenovat konfigurační soubor, například z
/etc/redict.conf na
/etc/valkey.conf. Uživatelé kontejnerů mají místo obrazu Redictu nasadit obraz Valkey a použít odpovídající konfiguraci.