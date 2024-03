Linux Foundation oznámila fork databáze Redis nazvaný Valkey

Autor: Linux Foundation

Nadace Linux Foundation oznámila projekt Valkey, open-source alternativu k paměťové databázi Redis. Reaguje tím na nedávné změny v licencování projektu Redis, který už není považován za svobodný software. Valkey bude pokračovat ve vývoji a naváže na Redis 7.2.4, přičemž databáze bude i nadále k dispozici pod tříklauzulovou licencí BSD. Zdrojový kód už je k dispozici na GitHubu.





Valkey podporuje platformy Linux, macOS, OpenBSD, NetBSD a FreeBSD. Kromě toho bude komunita pokračovat v práci na stávajícím plánu včetně nových funkcí, jako je spolehlivější migrace slotů, výrazné zlepšení škálovatelnosti a stability systému clusterů, zlepšení vícevláknového výkonu, triggery, nové příkazy, podpora vektorového vyhledávání a další.





Nadace v tom není sama, mezi přispěvatele patří společnosti Amazon Web Services (AWS), Google Cloud, Oracle, Ericsson a Snap Inc. Valkey bude spravován jako otevřený projekt řízený komunitou, přičemž je již sestaven technický řídící výbor z několika bývalých přispěvatelů Redisu. Na open-source Redisu jsem pracovala šest let, z toho čtyři roky jako jeden z hlavních členů týmu, který řídil Redis jako open source až do verze 7.2. Na open-source softwaru mi velmi záleží a chci k němu i nadále přispívat. Vytvořením Valkey mohou přispěvatelé navázat tam, kde jsme skončili, a nadále přispívat do živé open-source komunity, řekla Madelyn Olsonová, bývalá správkyně Redisu, spolutvůrkyně Valkey a hlavní inženýrka ve společnosti AWS.

(Upozornil Věroš Kaplan.)