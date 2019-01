 »   »  Reiser4 portován na Linux 4.20

David Ježek

Zatímco Hans Reiser stále pobývá ve vězení, souborový systém Reser4 stále živoří. Nově po zhruba 4 měsících bez valné aktivity přichází aktualizace, jak jinak než od Edwarda Shishkina, která zprovozňuje Reiser4 s jádrem 4.20 a přidává jednu opravu.

Jak dodává Phoronix, Shishkin podle všeho aktuálně pracuje na nové funkcionalitě pro Reiser4. V repozitáři najdeme větev format41 obsahující několik patchů, připravované novinky se týkají oprav pro volume, balancing či nového alokačního schématu. Nadále ale platí, že Reiser4 není přímou součástí Linuxu a ani letos to nevypadá na změnu: různé korporace, které by vývoj mohly financovat, dnes spíše preferují btrfs, XFS, případně můžeme připomenout ZFS on Linux, který plánuje využívat i FreeBSD.

Vzpomeňme jedno historické video…