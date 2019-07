 »   »  Retro konzole C64 se objeví před Vánoci

David Ježek

Moderní klon legendárního počítače Commodore 64 se objeví na trhu letos v prosinci. Projekt aktuálně pojmenovaný C64 přijde na svět s 64 hrami v základu (další bude možno přidat za pomoci USB) a schopností být připojen k jakékoli TV díky HDMI rozhraní (obraz bude upscalován do 720p, v PAL světě samozřejmě s 50Hz frekvencí). To vše v těle vycházejícím z Commodore 64, a to včetně fungující plnohodnotné klávesnice.

Připomeňme, že retro modely starších počítačů či konzolí jsou poslední dobou hitem, retro verze původní PlayStation se prakticky nestíhala vyrábět. Za C64 stojí Retro Games a vedle vlastního těla s klávesnicí nabídne v balení i joystick s mikrospínači a možnost přepínat mezi třemi režimy: C64, VIC 20 a Games Carousel, nemluvě o podpoře jazyka BASIC. C64 si lze předpobjednat za 120 eur.

4yOch48SScs