Rychlý linker Wild 0.11 umí jaderné moduly a WASM

V sobotu vyšel rychlý linker Wild ve verzi 0.11. Ten je napsaný v Rustu a mezi novinky patří lepší podpora skriptů GNU ld. V současnosti je již možné linkovat jaderné moduly a cílem je umožnit linkování celé jádro. Nová je také podpora WASM, zatím bez debugovací informace. Linkování WASM je více než 3x rychlejší než v lld.
Podle vlastních testů je Wild asi o 20 % rychlejší při linkování Chrome než konkurenční Mold. Ten byl nedávno také přepsán do Rustu a díky testům vývojářů Wild teď víme, že po přepsání do Rustu je Mold 3.0 asi o 10 % pomalejší než předchozí verze v C++.
(zdroj: phoronix)