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Rychlý linker Wild 0.11 umí jaderné moduly a WASM

Jan Fikar
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Klávesnice programátor ruce Autor: Shutterstock
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V sobotu vyšel rychlý linker Wild ve verzi 0.11. Ten je napsaný v Rustu a mezi novinky patří lepší podpora skriptů GNU ld. V současnosti je již možné linkovat jaderné moduly a cílem je umožnit linkování celé jádro. Nová je také podpora WASM, zatím bez debugovací informace. Linkování WASM je více než 3x rychlejší než v lld.

Podle vlastních testů je Wild asi o 20 % rychlejší při linkování Chrome než konkurenční Mold. Ten byl nedávno také přepsán do Rustu a díky testům vývojářů Wild teď víme, že po přepsání do Rustu je Mold 3.0 asi o 10 % pomalejší než předchozí verze v C++.

(zdroj: phoronix)

Wild linker 0.11

Autor: Wild

Wild linker 0.11 WASM

Autor: Wild

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Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

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