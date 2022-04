Šéf Fedory vyzývá Nvidii ke spolupráci

Fedora Project Leader Matthew Miller asi opět potřeboval dát ulevit své frustraci, z čehož vzešla jeho twitterová komunikace směrem k Nvidii. Ve stručnosti: připojte se k open-source, alespoň vaši vývojáři k projektu nouveau.

Matthew připomíná, že všichni pracují na společném projektu pro všechny, nejen Fedora, ale i další distribuce. A zatímco Intel a AMD silně do jádra přispívají, Nvidia se stále drží mimo. Ano, mohli by ve Fedoře / Red Hatu ošetřit spoustu věcí, aby uživatel nic nepoznal, ale to zkrátka není systémové řešení. Nikdo jiný takovou péči nepotřebuje.

Vyzývá tak alespoň inženýry z Nvidie, kteří by mohli přispívat do projektu otevřeného ovladače nouveau. Ten je s každou další generací GPU v horším a horší stavu, protože tím přibývá generací GPU Nvidia, které nefungují dobře, ba přímo fungují mizerně či vůbec (s ovladačem nouveau). K tomu jen připomeňme, jak vleklý porod představovalo zprovoznění Waylandu s uzavřenými ovladači Nvidia.

Jestli tato výzva něco podstatného změní, ukáže až čas. Já si sázím na to, že nezmění absolutně nic. Bohužel.