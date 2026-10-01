Šéf vývoje Firefoxu: nový vzhled nám pomůže cílit na širší skupinu uživatelů

Mozilla včera vydala Firefox 157 s výrazně přepracovaným uživatelským rozhraním pro desktop i mobilní zařízení. Nový design přináší modernější vzhled, kompaktní režim a širší možnosti přizpůsobení. Rozhovor s Ajitem Varmou, šéfem vývoje Firefoxu, se zaměřuje na to, proč Mozilla redesign považuje za důležitý krok pro budoucnost prohlížeče.
Varma vede produktový směr Firefoxu a v Mozille působí přibližně rok. Podle něj má nový vzhled pomoci oslovit i uživatele mimo tradiční komunitu zaměřenou na soukromí a otevřený web.
Chceme vytvořit prohlížeč pro širší publikum, vysvětluje. Velkou překážkou je podle něj skutečnost, že lidé obvykle zůstávají u prohlížeče, který už mají v zařízení předinstalovaný.
Redesign proto není jen kosmetickou změnou, ale součástí snahy zlepšit postavení Firefoxu vedle konkurenčních prohlížečů Chrome, Edge a Safari. Mozilla současně hodlá dál rozvíjet vlastní vykreslovací jádro Gecko.
Chceme zachovat Gecko jako alternativu k Chromiu,. říká Varma. Právě existence více nezávislých technologií je podle něj důležitá pro konkurenci a zdravý vývoj webu.
S tím souvisí také digitální suverenita. Pokud by většina prohlížečů používala stejné jádro, získala by jediná technologická platforma příliš velký vliv na podobu webu. Firefox chce být alternativou nejen z hlediska soukromí, ale i jako samostatná cesta, nad níž nemá kontrolu Google nebo jiný dominantní hráč. Mozilla proto rozšiřuje také nástroje pro školy a firmy, například centrální správu a ochranu před únikem dat.
Varma se vyjádřil i k umělé inteligenci, která podle něj nemá být do prohlížeče přidávána za každou cenu.
Volba je pro nás designovým principem, uvedl. Uživatelé mají mít možnost AI funkce vypnout nebo si vybrat jen konkrétní nástroje, například překlady. Méně než deset procent vývojářů Firefoxu se podle Varmy věnuje AI, zatímco hlavní část práce zůstává u Gecka, výkonu a kompatibility s webem.