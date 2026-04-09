Společnost John Deere zaplatí 99 milionů dolarů v rámci vyrovnání ohledně práva na opravu

Petr Krčmář
Dnes
Zelené traktory John Deere Autor: Depositphotos

Zemědělci již roky vedou spor se společností John Deere ohledně práva na opravu své techniky a tento týden konečně dosáhli přelomové dohody. Ačkoli firma ve svém prohlášení zdůraznila, že se nejedná o přiznání pochybení, souhlasila s tím, že vyplatí 99 milionů dolarů do fondu pro zemědělské podniky a jednotlivce, kteří se účastnili hromadné žaloby.

Konkrétně jsou tyto peníze k dispozici těm zúčastněným, kteří od ledna 2018 zaplatili autorizovaným prodejcům společnosti John Deere za opravy velkých strojů. Podle jednoho ze soudních dokumentů [PDF] tak žalující strany získají zpět přibližně čtvrtinu až polovinu vynaložené částky. Obvyklá hodnota podobného vyrovnání se přitom pohybuje mezi pěti a deseti procenty.

Součástí dohody je také závazek společnosti Deere poskytovat po dobu 10 let „digitální nástroje potřebné pro údržbu, diagnostiku a opravy“ traktorů, kombajnů a dalších strojů. Zemědělci se dříve uchylovali k hackování softwaru vlastních strojů, jen aby je znovu uvedli do provozu. Společnost John Deere podepsala v roce 2023 memorandum o porozumění, které částečně řešilo tyto obavy a poskytovalo třetím stranám technologii pro diagnostiku a opravy, pokud byla chráněna všechna duševní vlastnictví. Současná dohoda se jeví jako důležitý a právně závazný krok vpřed.

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.



