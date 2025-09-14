Štandard ES2025 prináša natívnu podporu importu iných ako JS artefaktov

V štandarde ECMAScript 2025 (ES2025) bola zavedená možnosť importovať artefakty rôznych typov , nielen JavaScriptové moduly. Na import sa používa syntax s kľúčovým slovom
with, kde sa špecifikuje typ importovaného artefaktu, napríklad:
import configData from './config.json' with { type: 'json' };
Tento mechanizmus rozširuje možnosti modulárneho systému JavaScriptu tak, že umožňuje natívnu prácu s rôznymi formátmi dát priamo cez import bez potreby externých knižníc alebo transformácií.
Je to ďalší významý krok smerom k tvorbe univerzálnych webových komponentov.
Nasledujúci príklad ilustruje tvorbu moderného webového komponentu:
<!DOCTYPE html> <html> <head> <title>Table with Import Attributes</title> <script type="module" src="data-table.mjs"></script> </head> <body> <h1>User Directory</h1> <data-table></data-table> </body> </html>
Tu máme jednoduchý HTML súbor, ktorý načítava webovú komponentu
<data-table>.
// data-table.mjs import tableData from './data.json' with { type: 'json' }; import { tableTemplate } from './table-template.mjs'; import cssSheet from './table.css' with { type: 'css' }; class DataTable extends HTMLElement { constructor() { super(); this.attachShadow({ mode: 'open' }); // this.data = [...tableData]; this.data = tableData; console.log(tableData); console.log(this.data); } connectedCallback() { this.shadowRoot.adoptedStyleSheets = [cssSheet]; const html = tableTemplate(this.data); this.shadowRoot.innerHTML += html; } } customElements.define('data-table', DataTable);
Komponenta
DataTable je definovaná v module
data-table.mjs. Tento modul importuje JSON dáta, CSS štýly a HTML šablónu pomocou nových import atribútov. V triede
DataTable sa dáta načítajú a zobrazia v tabuľke so štýlmi aplikovanými cez shadow DOM.
// table-template.mjs export const tableTemplate = (rows) => ` <table> <thead> <tr><th>Name</th><th>Email</th><th>Role</th></tr> </thead> <tbody> ${rows.map(row => ` <tr> <td>${row.name}</td> <td>${row.email}</td> <td>${row.role}</td> </tr> `).join('')} </tbody> </table> `;
Táto šablóna generuje HTML tabuľku na základe poskytnutých dát.
// table.css table { width: 100%; border-collapse: collapse; font-family: sans-serif; font-size: 12px; } th, td { padding: 0.5em; border: 1px solid #2d3e50; /* Match header background color */ text-align: left; } th { background-color: #2d3e50; /* Professional dark blue-gray */ color: #fff; /* White text for contrast */ } /* Zebra striping for table rows */ tr:nth-child(even) { background-color: #f2f2f2; }
Tento CSS súbor definuje CSS štýly pre tabuľku.
[ { "name": "Alice", "email": "alice@example.com", "role": "Admin" }, { "name": "Bob", "email": "bob@example.com", "role": "Editor" }, { "name": "Charlie", "email": "charlie@example.com", "role": "Viewer" } ]
Nakoniec dátový súbor
data.json.