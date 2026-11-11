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Stařičké Radeony R300 až R500 s dalšími OpenGL optimalizacemi

David Ježek
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ATI Radeon Autor: David Ježek, podle licence: CC BY-NC-ND 2.0
ATI Radeon
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Radeony raných GCN generací od HD 7970 dál mají Timura Kristofa, ještě výrazně starší Radeony sahající až do éry ATI mají Pavla Ondračku. S železnou pravidelností typu „aspoň jednou za rok“ píšeme o sic drobných, ale vítaných novinkách, které v podpoře těchto až 24 let starých grafických karet Pavel přináší.

Nejinak tomu bude v příštím roce, kde nyní do vývojové větve Mesa 27.0-devel míří další optimalizace ovladače R300g, ovladače Gallium3D/OpenGL pro Radeony počínaje modelem 9700 až po X1950. V tuto chvíli jde o balík, který autor označuje za větší i menší optimalizace kompilátoru pro shadery (pairing, omod a presubtract, dp2 atd.), kde mnoho z nich je inspirováno tím, co se podařilo dumpnout z ovladačů Catalyst.

Snižuje se tak počet instrukcí potřebných pro dané činnosti, asi o 3 %, dochází k poklesu počtu nutných cyklů, dočasných proměnných a konstant apod. Měření říkají, že Radeony zrychlí o malé jednotky procent v rámci efektivnějšího generování shaderů.

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Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

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