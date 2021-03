Autor: Valve

Společnost Valve významně rozšiřuje možnost streamování her z výkonného počítače do jiného zařízení na dostatečně rychlé síti. K dispozici je totiž Steam Link pro Linux, takže můžete streamovat nejen do svého linuxového počítače, ale třeba také do televize s připojeným linuxovým HTPC.

Steam Link je už dva roky dostupný pro Raspberry Pi, kromě toho jej nainstalujete také na Android a iOS. S vývojem linuxové verze pomohla společnost Collabora a balíček stáhnete na Flathubu.

(Zdroj: The Verge)