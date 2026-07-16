Synology v nové verzi systému zvýhodňuje vlastní pevné disky

Společnost Synology, známá především výrobou síťových úložišť NAS, vydala 16. června novou verzi svého operačního systému DiskStation Manager 7.4. Systém DSM běží na úložištích DiskStation a zajišťuje správu disků, sdílení souborů, zálohování i provoz dalších aplikací.
Jednou z hlavních novinek je funkce Storage Efficiency, která na svazcích se souborovým systémem Btrfs dodatečně provádí blokovou deduplikaci a kompresi uložených dat. Úlohy lze plánovat na dobu nižšího vytížení a funkci zapínat pro jednotlivé sdílené složky.
Novinka má ovšem podstatné omezení: funguje pouze tehdy, pokud je celý úložný fond sestaven z pevných disků nebo SSD značky Synology. Majitelé podporovaných NASů osazených disky Western Digital, Seagate, Toshiba či jiných výrobců ji využít nemohou. Synology tuto podmínku uvádí v oznámení o vydání DSM 7.4.
Omezení připomíná spor z roku 2025, kdy Synology u nových modelů DiskStation řady Plus výrazně omezilo použití neověřených disků třetích stran. O tehdejší změně informoval také Root.cz ve zprávičce Synology vyžaduje u NAS třídy Plus vlastní disky, jiné nebudou mít podporu a všechny funkce.
Po kritice zákazníků firma s vydáním DSM 7.3 část restrikcí zrušila a znovu umožnila na modelech ročníku 2025 instalaci neověřených SATA disků a vytváření úložných fondů. Také tomuto obratu se věnoval Root.cz ve zprávičce Synology zmírňuje omezení týkající se disků u některých modelů NAS.
DSM 7.4 cizí disky přímo nezakazuje ani neomezuje jejich základní použití. Synology však místo dřívějšího tvrdého uzamčení zvolilo mírnější cestu: některé nové funkce systému nabízí jako výhodu vlastního hardwarového ekosystému.
Zůstává otázkou, zda je požadavek na disky Synology technickou nutností kvůli testování, firmwaru a garantované spolehlivosti, nebo především pokračováním strategie, která má zákazníky motivovat k nákupu disků stejné značky jako samotný NAS.