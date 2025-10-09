Root.cz  »  Server  »  Synology zmírňuje omezení týkající se disků u některých modelů NAS

Synology zmírňuje omezení týkající se disků u některých modelů NAS

Petr Krčmář
Dnes
Autor: Cnews.cz

Společnost Synology uvedla, že s vydáním nejnovější aktualizace Disk Station Manager (DSM) 7.3 budou některé z jejích produktů, konkrétně zařízení DiskStation NAS řady Plus, Value a J, podporovat instalaci a vytváření úložných poolů z neověřených disků třetích stran.

Překvapivý krok přichází jen několik měsíců poté, co společnost Synology rozšířila svou politiku „ověřených disků“ na celý segment Plus řady DiskStations. Doposud to nevypadalo, že by výrobce síťových úložišť nevykazoval žádné známky toho, že by od tohoto rozhodnutí ustoupil. Naopak vše prezentoval jako krok ve prospěch spotřebitelů, jehož cílem je zvýšit spolehlivost. Rozsáhlé interní testování ukázalo, že disky, které procházejí přísným procesem ověřování, když jsou spárovány se systémy Synology, jsou méně náchylné k poruchám a problémům s kompatibilitou, tvrdí společnost Synology.

Společnost Synology poprvé uvedla na trh vlastní značku pevných disků v roce 2021 a začala vyžadovat jejich použití v malém, ale brzy se rozšiřujícím počtu svých produktů NAS. Jedná se vždy o disky jiných výrobců, které byly pouze přeznačeny, ale společnost tvrdí, že její disky prošly významným dodatečným ověřením a testováním,. To prý v kombinaci s přizpůsobeným firmwarem vedlo ke zvýšení spolehlivosti a výkonu oproti běžně dostupným diskům. Za tyto přeznačené disky si samozřejmě Synology řekne výrazně více než původní výrobce.

Současná aktualizace DSM 7.3 tedy z aktuálních modelů odebírá dodatečné ověřování původu disků a obnovuje funkčnost i na běžných modelech jiných značek. Bohužel se to netýká všech NAS, ale jen vybraných modelů. Tato změna se týká pouze modelů řady 25: DS725+, DS225+, DS425+, DS925+, DS1525+, DS1825+. Modely řady xs+, jako například DS3622×s+, jsou považovány za modely pro firmy/podniky a budou i nadále podléhat stávající politice HCL pro naše obchodní řady, vysvětlila společnost Synology.

(Zdroj: Ars Technica)

