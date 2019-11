 »   »  System76 bude pro linuxové počítače vyrábět vlastní hardware

Roman Bořánek

Společnost System76 patří mezi nejznámější výrobce linuxových počítačů. Ve skutečnosti je ale spíš jen prodejcem, který si hardware na zakázku obstarává jinde. To by se mělo změnit. Společnost na svém blogu oznámila, že počítače bude přímo navrhovat a vyrábět (resp. spíš montovat). Samozřejmě ne jednotlivé komponenty, ale především šasi.

Co je asi nejzajímavější, firma chce veškeré CAD návrhy zveřejnit pod svobodnou licencí. To znamená, že pro uživatele bude mnohem snazší počítač nějak modifikovat, nechat si vyrobit náhradní součástku apod. Jde však o běh na dlouhou trať. První stolní počítač navržený System76 by měl být k dispozici příští rok. S komplikovanějšími notebooky to bude trvat déle.

(Zdroj: BetaNews)