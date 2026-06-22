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Liberated systemd je systemd bez data narození

Jan Fikar
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systemd Autor: Shutterstock.com
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Kvůli novým zákonům o kontrole věku uživatelů byla před třemi měsíci do systemd-userdb přidána do záznamu JSON o uživateli položka birthDate. To se setkalo s nevolí uživatelů. Někteří dokonce vyhrožovali vývojáři, který datum přidal. Rozhořčení není ovšem opodstatněné, systemd nezavádí žádné restrikce ani sledování. Pouze přidal položku s datem narození do databáze.

Nicméně irský vývojář Jeffrey Sardina vytvořil fork systemd bez birthDate a nazval jej Liberated systemd. Jeffrey je proti sledování a sběru údajů o uživatelích. Liberated systemd nebude přidávat nové funkce ani opravovat chyby, bude synchronizován se systemd, jen bude odebráno datum narození. Pokud se v budoucnu v systemd objeví jiná sledovací funkce, tak bude rovněž odebrána.

(zdroj: slashdot)

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Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

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