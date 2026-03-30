Vývojář, který přidal birthDate do systemd, čelí šikaně

Do systemd byla nedávno přidaná položka birthDate kvůli zákonům o kontrole věku uživatelů. Strhla se kolem toho vášnivá diskuse, i když jde jen o záznam v databázi a žádné omezování se v systemd neplánuje. Špatně dopadl také vývojář Dylan M. Taylor, který je autorem commitu s birthDate a o kterém většina lidí zatím nic neslyšela.
Dylan poskytl rozhovor pro It's FOSS. Zde si postěžoval na šikanu, nenávistné e-maily, úpravu fotografie a vyhrožování. Dylan dále říká, že kontrolu věku by měla řešit distribuce, nejlépe již v instalátoru.
